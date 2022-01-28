МВД Киргизии возбудило дело по статье «Преступление против мира» после стрельбы на границе с Таджикистаном

МВД Киргизии возбудило уголовное дело по статье «Преступление против мира» после конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, конфликт между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошел в четверг, 27 января. Утверждается, что в ходе противостояния были применены: стрелковое оружие, гранатометы, минометы. Перестрелка продолжалась несколько часов. После инцидента стороны обоюдно обвинили друг друга в провокации и нарушении режима тишины в пограничной зоне.

Позже СМИ, ссылаясь на пресс-службу Погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, сообщили, что в результате перестрелки с таджикской стороны погибли два человека, оба гражданские.