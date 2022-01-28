Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении стрельбы на границе

Стрельба на границе Таджикистана и Киргизии прекращена после переговоров главы Согдийской области Таджикистана с губернатором Баткенской области Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе глава Согдийской области.

«В ходе переговоров главы Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода с губернатором Баткенской области Киргизии Абдукаримом Алимбаевым достигнута договоренность о прекращение огня. Открыты дороги, войска выводятся. Совместная комиссия приступит к расследованию утром 28 января», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

Сегодня переговоры будут продолжены. Участие в них примут председатели приграничных районов и правоохранители.

Конфликт между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошел в четверг, 27 января. Точные данные о погибших и пострадавших еще уточняются. Бишкек и Душанбе обвинили друг друга в провокации и нарушении режима тишины в пограничной зоне. Из зоны конфликта эвакуировали почти 1,5 тысячи местных жителей.