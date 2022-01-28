В Таджикистане назвали количество жертв приграничного конфликта с Киргизией

Два человека погибли в Таджикистане в результате боестолкновения на границе с Киргизией. Оба - гражданские. Это водитель скорой помощи и житель приграничного села. Еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

«В результате пограничного конфликта с таджикской стороны 10 человек получили ранения, из которых 6 военнослужащих и 4 из числа гражданского населения», - сообщает национальное информагентство «Ховар» со ссылкой на пресс-службу Погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

Конфликт между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошел в четверг, 27 января. Бишкек и Душанбе обвинили друг друга в провокации и нарушении режима тишины в пограничной зоне. Стороны применяли стрелковое оружие, гранатометы и минометы. Перестрелка длилась несколько часов. Добиться прекращения огня удалось в районе полуночи 28 января.