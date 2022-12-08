The Telegraph: российские теннисисты могут быть допущены к участию в Уимблдоне в 2023 году

На решение может повлиять и то, что спортсмены из России открыто не выражают пророссийскую позицию.

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Российские теннисисты могут быть допущены к участию в Уимблдонском турнире в 2023 году. Уточняется, что организаторы спортивного события не хотят вступать в конфронтацию с теннисным сообществом и боятся, что недопуск до турнира россиян и белорусов может спровоцировать обесценивание соревнований.

Об этом информирует издание The Telegraph. По данным газеты, на допуск к Уимблдонскому турниру может повлиять и то, что спортсмены из России открыто не выражают пророссийскую позицию.

Напомним, в апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации на Украине отказался допускать на турнир российских и белорусских теннисистов. В ответ на это в мае Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки. Также организаторы Уимблдона тем самым были оштрафованы на 1 миллион долларов.