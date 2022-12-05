МИД России назвал взвешенной позицию арабских стран по Украине

Заместитель министра иностранных дел России выступил с заявлением о положительной оценке позиции арабских стран по Украине.

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Россия ценит нейтралитет арабских стран по Украине. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов выступил с заявлением о положительной оценке позиции партнеров из арабских в эфире телеканала RT.

«Мы ценим такую взвешенную совместную арабскую позицию (по Украине). Помимо этих заявлений, были предприняты шаги нашими арабскими партнерами и друзьями», - заявил Богданов, напомнив о создании в Лиге арабских государств контактной группы по кризису на Украине.

Арабские дипломаты неоднократно заявляли о нейтралитете по отношению к ситуации на Украине. Эта позиция отражена и в итоговом заявлении прошедшего в ноябре в Алжире саммита Лиги арабских государств, где лидеры арабского мира заявили о приверженности принципу нейтралитета и общеарабской позиции по конфликту на Украине.

В контактную группу арабских стран по Украине входят главы МИД Египта, Алжира, Ирака, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Судана, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств.