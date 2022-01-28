Москва выступила за решение конфликта на киргизско-таджикской границе мирным путем

Москва обеспокоена вооруженным инцидентом на киргизско-таджикской границе и выступает за решение возникших противоречий мирным путем. Об этом заявил директор Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«Обеспокоены информацией об имевшем место вечером 27 января сего года вооруженном инциденте на киргизско-таджикской границе. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон», - сказал Зайцев.

Он также добавил, что Россия поддерживает обращение генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася с призывом решать возникшие противоречия исключительно мирным дипломатическим путем.

В МИД также поприветствовали достигнутые сторонами конфликта договоренности о прекращении огня, отводе вооруженных сил от границы и совместном патрулировании данного участка.

Конфликт между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошел в четверг, 27 января. Утверждается, что в ходе противостояния были применены стрелковое оружие, гранатометы, минометы. Перестрелка продолжалась несколько часов. После инцидента стороны обоюдно обвинили друг друга в провокации и нарушении режима тишины в пограничной зоне.

Позже СМИ, ссылаясь на пресс-службу погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, сообщили, что в результате перестрелки с таджикской стороны погибли два человека, оба гражданские. Еще порядка 20 человек пострадали.