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Москва выступила за решение конфликта на киргизско-таджикской границе мирным путем

Анна Касаткина
18:22 28.01.2022
В МИД РФ поприветствовали достигнутые сторонами конфликта договоренности о прекращении огня.
Москва выступила за решение конфликта на киргизско-таджикской границе мирным путем
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Москва обеспокоена вооруженным инцидентом на киргизско-таджикской границе и выступает за решение возникших противоречий мирным путем. Об этом заявил директор Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«Обеспокоены информацией об имевшем место вечером 27 января сего года вооруженном инциденте на киргизско-таджикской границе. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон», - сказал Зайцев.

Он также добавил, что Россия поддерживает обращение генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася с призывом решать возникшие противоречия исключительно мирным дипломатическим путем.

В МИД также поприветствовали достигнутые сторонами конфликта договоренности о прекращении огня, отводе вооруженных сил от границы и совместном патрулировании данного участка.

Конфликт между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошел в четверг, 27 января. Утверждается, что в ходе противостояния были применены стрелковое оружие, гранатометы, минометы. Перестрелка продолжалась несколько часов. После инцидента стороны обоюдно обвинили друг друга в провокации и нарушении режима тишины в пограничной зоне.

Позже СМИ, ссылаясь на пресс-службу погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, сообщили, что в результате перестрелки с таджикской стороны погибли два человека, оба гражданские. Еще порядка 20 человек пострадали.

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