«У нас есть сильный аргумент»: Бутина рассказала о работе по возвращению Бута

Депутат очень рада тому, что Виктор Бут сможет воссоединиться с семьей спустя столько лет.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ Мария Бутина рассказала «Звезде» о работе, которая была проделана для возвращения на родину предпринимателя Виктора Бута. По ее словам, дипломаты сделали все возможное, чтобы добиться обмена на фоне сложных отношений России и США.

«Это систематическая, планомерная работа нашего государства, мы своих не бросаем. Обратите внимание, это уже второй обмен - был Константин Ярошенко, теперь Бут. В такой сложной геополитической обстановке наши дипломаты, наш президент довели эту ситуацию до счастливого финала. Мы неоднократно предлагали обмен, варианты - Америка во всем отказывала. Значит, у нас есть сильный аргумент, благодаря которому нам удалось вернуть Бута. Огромная работа была проведена нашим гражданским обществом, законодателями. Леонид Слуцкий все время поддерживал семью Бута. Татьяна Москалькова всегда боролась за то, чтобы Бут вернулся домой. Для меня это большое счастье - я разговаривала с Аллой (Бут. - Прим. ред.). Она невероятно рада, а я рада за всю семью», - рассказала Мария.

Напомним, МИД РФ сообщил 8 декабря, что Виктор Бут был обменян на гражданку США Бриттни Грайнер. Бут был возвращен в Россию.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате операции американских спецслужб и вывезли в США. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Бута приговорили к 25 годам лишения свободы. Сам он свою вину отрицает.

Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале. В ее багаже были обнаружены наркотические вещества. Спортсменке грозило тюремное заключение.