«Много лет за стенкой»: Джабаров об обмене Бута на Грайнер

Владимир Джабаров также поздравил Виктора Бута и его семью с освобождением.

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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе со «Звездой» прокомментировал обмен американской спортсменки Бриттни Грайнер, которая была осуждена за контрабанду наркотиков, на россиянина Виктора Бута.

«С огромным удовлетворением эту новость услышали. Я думаю, что давно американцам следовало пойти навстречу. Он много лет провел за стенкой, в очень плохих условиях. Я рад, что это произошло», - сказал Джабаров.

Владимир Джабаров также поздравил Виктора Бута и его семью с освобождением.

Напомним, в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина Российской Федерации Виктора Бута на гражданку Соединенных Штатов Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях США и РФ соответственно. В МИД РФ заключили, что российский гражданин возвращен на родину.