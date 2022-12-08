«Наши переиграли американцев»: Ярошенко о возвращении Бута

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Бывший летчик, ныне член Общественной палаты РФ Константин Ярошенко поделился со «Звездой» радостью после известий о возвращении в Россию Виктора Бута. Ярошенко находился в такой же ситуации - его так же обменяли и вызволили из американской тюрьмы.

«Меня переполняют чувства, от чистого сердца очень рад за него, и за его семью, и за его маму, которая его все-таки дождется - моя мать не дождалась. Я очень благодарен нашим властям, нашему МИД, который все-таки додавил американцев. Наши спецслужб переиграли американцев. Благодарен нашему президенту, который и меня вернул на родину, и Виктора. Тот принцип, который поддерживает наше правительство, - "Своих не бросаем", он действует, и очень хорошо. Не только в отношении меня и Виктора, но и в отношении наших бойцов, которые попали в плен», - заявил Ярошенко.

Напомним, МИД РФ сообщил 8 декабря, что Виктор Бут был обменян на гражданку США Бриттни Грайнер. Бут был возвращен в Россию.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате операции американских спецслужб и вывезли в США. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Бута приговорили к 25 годам лишения свободы. Сам он свою вину отрицает.

Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале. В ее багаже были обнаружены наркотические вещества. Спортсменке грозило тюремное заключение.