«Пишут люди из России и из-за границы»: Захарова о возвращении Бута

В российский МИД люди пишут сообщения и поздравляют ведомство с возвращением россиянина на родину.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возвращение предпринимателя Виктора Бута в Россию. По словам дипломата, ведомство получает поздравительные сообщения со всего мира.

«Невероятно! Получаем сообщения - пишут люди из России и из-за границы, они поздравляют и радуются в связи с освобождением Виктора Бута. Они лично с ним незнакомы, никогда даже не видели. Но переживают как за своего близкого! Благодарят страну», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, МИД РФ сообщил 8 декабря, что Виктор Бут был обменян на гражданку США Бриттни Грайнер. Бут был возвращен в Россию.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате операции американских спецслужб и вывезли в США. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Бута приговорили к 25 годам лишения свободы. Сам он свою вину отрицает.

Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале. В ее багаже были обнаружены наркотические вещества. Спортсменку приговорили к девяти годам колонии.