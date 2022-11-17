Адвокаты навестили в мордовской колонии американку Бриттни Грайнер

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Адвокаты навестили в исправительной колонии №2 в Мордовии осужденную на девять лет американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Защита побывала у нее в начале текущей недели.

«Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у нее в начале этой недели»,- рассказала «Звезде» адвокат баскетболистки Мария Благоволина.

Напомним, в конце октября Московский областной суд утвердил баскетболистке Бриттни Грайнер девятилетний срок в колонии за контрабанду наркотиков.

В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево. При досмотре вещей в ее ручной клади нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом 0,702 грамма. Впоследствии экспертиза установила, что это гашишное масло.