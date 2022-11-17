Адвокаты навестили в мордовской колонии американку Бриттни Грайнер
Баскетболистка начала отбывать наказание.
© Фото: Антон Новодережкин, РИА Новости
Адвокаты навестили в исправительной колонии №2 в Мордовии осужденную на девять лет американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Защита побывала у нее в начале текущей недели.
«Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у нее в начале этой недели»,- рассказала «Звезде» адвокат баскетболистки Мария Благоволина.
Напомним, в конце октября Московский областной суд утвердил баскетболистке Бриттни Грайнер девятилетний срок в колонии за контрабанду наркотиков.
В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево. При досмотре вещей в ее ручной клади нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом 0,702 грамма. Впоследствии экспертиза установила, что это гашишное масло.