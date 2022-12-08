Шевцова рассказала, как уравняют матобеспечение резервистов и кадровых военных

Как уточнила замминистра обороны Татьяна Шевцова, с мобилизованными из-за СВО не получится провести мероприятия, подтверждающие право на надбавки материального стимулирования для тех, кто давно служил по контракту. Поэтому ВС РФ тут пойдут другим путем.

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В этом месяце мобилизованные военнослужащие получат денежное довольствие дважды. Об этом рассказала «Звезде» замминистра обороны Татьяна Шевцова. В период с 10 по 20 декабря им придут выплаты за ноябрь, а до 25-го числа - за декабрь.

Кроме того, в ведомстве предусмотрели ряд мер, которые позволят уравнять материальное обеспечение призванных в рамках мобилизации и тех, кто служит уже давно.

«У нас есть ряд надбавок материального стимулирования, которые военнослужащие получают при проведении определенных испытаний. Это прыжки с парашютом, это физподготовка. С учетом того, что в настоящее время такие мероприятия не провести, было принято решение о введении мобилизованным военнослужащим дополнительно надбавки в размере 60%, что позволило заместить вот эти вот надбавки, которые у нас имеют военнослужащие по контракту, единой надбавкой в 60%», - подчеркнула Шевцова.

Ранее публиковались кадры работы штурмовиков Су-25 в зоне специальной военной операции.

Также сообщалось, что в госпитале Бурденко с помощью 3D-моделирования спасли участника СВО, потерявшего часть лица.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов