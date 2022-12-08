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Опасность неустойчивой погоды: как работают экипажи штурмовиков Су-25 в зоне СВО

05:01 08.12.2022
Пилотам штурмовиков приходится вносить корректировки прямо в полете. Погода постоянно меняется, а лететь на уровне облаков очень опасно: можно не заметить приближения противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Пилоты «Грачей» нанесли удары по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. Они успешно справились со своей задачей и уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции, а также технику противника.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Старший летчик авиационного звена Су-25 Дмитрий рассказал об особенностях своей работы. Он отметил, что неустойчивые погодные условия делают полеты непредсказуемыми. Пилотам приходится вносить поправки в полете и пересчитывать дальность пуска и угол тангажа.

Корректировки вносятся, исходя из данных о нижней границе облаков. Попасть в них для экипажа штурмовика означает подвергнуть себя риску быть захваченным противником.

Ранее заслуженный летчик РФ Олег Серов рассказал о самом опасном полете в жизни. Когда ему пришлось взлетать с Камчатки во время извержения вулкана, самолет бросало из стороны в сторону, и управлять им было очень сложно.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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Опасность неустойчивой погоды: как работают экипажи штурмовиков Су-25 в зоне СВО
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