В госпитале Бурденко с помощью 3D-моделирования спасли участника СВО, потерявшего часть лица

Пациенту сделали протезирование гортани, а также пластику носа, полости рта, твердого и мягкого неба. Также смоделирован язык, и после заживания в нем восстановится чувствительность.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военные хирурги Минобороны РФ спасли военнослужащего-участника СВО, утратившего в бою часть лица и шеи. Он получил обширное минно-взрывное ранение головы.

Его доставили в Военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации в Севастополе в тяжелом состоянии. Там врачи выполнили протезирование гортани и сделали пластику носа, полости рта, твердого и мягкого неба. Помимо этого, был смоделирован язык. Его чувствительность со временем восстановится.

После этого военнослужащего перевезли в другую клинику. Теперь в главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко ему проводят комплекс реконструктивных операций.

При помощи виртуального хирургического планирования врачи составили модель лицевого скелета, где смещенные кости поставлены в правильное положение. Затем трехмерную модель трансплантата из малоберцовой кости поместили в дефект нижней челюсти и изогнули в соответствии с контурами «донорской» челюсти.

Потом была создана модель титановой пластины, которую и распечатали на 3D-принтере.

Также создали имплантат в область дна глазницы. Он поможет поддерживать глаз и фиксировать структуры скулоглазничного комплекса в правильном положении.

По завершении реконструктивных действий, врачи займутся эстетической коррекцией лица и установят бойцу дентальные импланты. Военнослужащий сможет говорить, питаться, у него будет сохранена мимика. После полного восстановления он даже сможет продолжить службу.

Ранее в госпитале Бурденко объяснили, как работает метод «выращивания» конечностей при помощи 3D-моделирования. Для каждого пациента создают индивидуальный трехмерный кастомизированный имплантат. Он полностью соответствует утраченному фрагменту кости пострадавшего и устанавливается в область дефекта.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов