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Лукашенко рассказал о жестоком отношении польских военных к мигрантам

Роман Захаров
13:01 28.01.2022
По словам президента Белоруссии, во время миграционного кризиса военнослужащие Польши «устраивали охоту на людей».
Лукашенко рассказал о жестоком отношении польских военных к мигрантам
© Фото: Дмитрий Виноградов, РИА Новости
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В ближайшее время будут опубликованы новые доказательства жестокого отношения польских военнослужащих к мигрантам. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Эти мерзавцы организовали охоту на людей, которых они сами к себе позвали. Сотни, тысячи людей были расстреляны в лесах и зарыты», - заявил белорусский лидер во время своего обращения к народу и парламенту страны.

Лукашенко утверждает, что именно РБ во время миграционного кризиса проявляла человеческие качества и оказывала помощь беженцам. Сам миграционный кризис политик назвал эффектом бумеранга, последовавшим за действиями западных государств на Востоке.

Помимо этого, глава государства сообщил, что военнослужащие Польши хотели захватить белорусского пограничника. Сделать это, по его словам, они собирались для того, чтобы «вытащить» из Белоруссии сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко.

«Чтобы вытащить этого бедного польского военнослужащего, поставили задачу военным полякам захватить нашего пограничника с целью обмена. Я предупредил наших пограничников: никакого обмена не будет. Не дай бог мы допустим захват нашего военнослужащего, мало не покажется, в том числе и генералам», - объяснил Александр Лукашенко.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши начался 8 ноября 2021 года. Тогда тысячи нелегальных мигрантов собрались на пункте пропуска «Брузги» и потребовали пропустить их в Польшу для дальнейшего трансфера в другие страны ЕС. Для недопущения незаконного пересечения границы польские военнослужащие были вынуждены применить спецсредства - водометы и слезоточивый газ.

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