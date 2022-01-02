Польские пограничники заявили о нарушении границы мигрантами с территории Белоруссии

Польские пограничники за минувшие сутки обнаружили 28 мигрантов, которые попытались незаконно пересечь границу с территории Белоруссии. Об этом польская погранслужба сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Сообщается, что инцидент произошел в районе участка Липск. Беглецы - граждане Ирака. При этом, в Польше заявили, что белорусская сторона якобы ослепила польские патрули лазерами.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши начался 8 ноября минувшего года. Тогда тысячи мигрантов пришли к пункту пропуска «Брузги» и потребовали пропустить их в Польшу для дальнейшего трансфера в Германию. Поляки применили силу и спецсредства, шумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ.

Беженцев разместили на территории Белоруссии в специальном лагере и обеспечили всем необходимым. Людям не хватает продовольствия, теплой одежды, многие нуждаются в медицинской помощи. Действия польских силовиков осудили в Минске и в Москве.