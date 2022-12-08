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В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

Марина Крижановская
01:32 08.12.2022
Сирены слышны в Черкасской, Кировоградской, Одесской области и на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
© Фото: Lu Jinbo XinHua Globallookpress
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В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога. В частности, она объявлена в Черкасской, Кировоградской, Одесской области, а также на подконтрольной киевским властям части Херсонской области.

В течение последних нескольких дней в ряде регионов Украины звучали сирены воздушной тревоги. Их слышали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной официальному Киеву части Запорожья.

До этого сирены звучали и в Харьковской и Днепропетровской областях. Жителям регионов порекомендовали проследовать в убежища.

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