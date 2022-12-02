В ряде регионов Украины звучат сирены воздушной тревоги

Ранее в Кремле пояснили, что удары наносятся только по предприятиям, которые имеют прямое или косвенное отношение к военному потенциалу украинского режима.

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В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает официальный ресурс для оповещения граждан. Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной официальному Киеву части Запорожья.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие именно объекты инфраструктуры Украины подвергаются ракетным ударам со стороны ВС РФ. Он объяснил, что в качестве целей выбираются только определенные предприятия, которые имеют прямое или косвенное отношение к военному потенциалу украинского режима.

Напомним, удары высокоточным оружием по критическим объектам энергетической инфраструктуры Украины начались 10 октября, после того как российские правоохранители подтвердили участие украинских спецслужб в организации теракта на Крымском мосту.