Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях

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В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает официальный ресурс для оповещения граждан.

Жителям регионов порекомендовали проследовать в убежища. Кроме того, людей просят не выходить без особой надобности на улицу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, какие именно объекты инфраструктуры Украины подвергаются ракетным ударам со стороны РФ. Он объяснил, что в качестве целей выбираются только определенные предприятия.

Исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сухарук заявил, что в стране заканчивается оборудование для восстановления энергетической системы. По его словам, стоимость оборудования, которое нужно приобрести, оценивается в данный момент в сотни миллионов долларов.