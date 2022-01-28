Лавров заявил об испуге Киева от того, насколько цинично его используют США

Официальный Вашингтон настолько откровенно и цинично стал использовать Украину в своей борьбе против России, что испугались в самом Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе интервью ведущим радиостанциям страны. Силами США постоянно нагнетается ситуация вокруг Украины, причем не без участия европейских союзников, уточнил глава МИД РФ.

«Сейчас американцы настолько цинично и откровенно стали использовать Украину против России, что сам киевский режим испугался. Они уже сами призывают не обострять дискуссию, сбавить риторику, прекратить эвакуацию дипломатов. Кстати, эвакуируют своих сотрудников американцы, англичане и канадцы. Может, они что-то знают? Может, и нам следует ожидать провокаций с их стороны и предусмотреть меры безопасности для наших дипломатов?» - заявил Лавров.

Ранее председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил, что необходимости в каких-либо мерах по эвакуации дипломатических сотрудников с Украины нет. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главам МИД ЕС, что речь идет не об эвакуации дипломатов с Украины, а о возможности выехать из страны некоторым неключевым сотрудникам по желанию.

Боррель добавил, что по итогам переговоров с Блинкеном он сделал вывод об отсутствии необходимости принятия мер предосторожности для граждан стран Евросоюза на Украине. Позже и МИД Украины назвал решение Госдепа США об отъезде из страны членов семей дипломатов и добровольном выезде части сотрудников преждевременным.