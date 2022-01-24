На Украине назвали преждевременным решение Госдепа о вывозе дипломатов

МИД Украины считает преждевременным решение Госдепа об отъезде из страны членов семей дипломатов и добровольном выезде части сотрудников. Это следует из заявления, распространенного пресс-службой украинского внешнеполитического ведомства.

В Министерстве иностранных дел Украины также сообщили, что посольство США в Киеве продолжит полноценно работать, отметив, что отъезд членов дипломатической миссии необязателен.

Внешнеполитическое ведомство при этом подчеркнуло, что кардинальных изменений в ситуации с безопасностью на Украине в последнее время не произошло.

Ранее стало известно, что Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину, а также рекомендовал гражданам США рассмотреть возможность отъезда из этой страны. Свои рекомендации ведомство объяснило якобы существующей «угрозой военных действий со стороны России».

Комментируя действия американской стороны, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации с Украины. Он при этом подчеркнул, что европейские дипломаты покидать украинскую территорию не собираются.