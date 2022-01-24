«Нет даже минимальной необходимости»: в ЕС оценили возможность эвакуации дипломатов из Украины

Необходимости в каких-либо мерах по эвакуации дипломатических сотрудников с Украины нет. Об этом по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель.

«Главы МИД сошлись во мнении, что нет даже минимальной необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников из Украины», - сказал он.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главам МИД ЕС, что речь идет не об эвакуации дипломатов с Украины, а о возможности выехать из страны некоторым неключевым сотрудникам по желанию.

Боррель добавил, что по итогам переговоров с Блинкеном он сделал вывод об отсутствии необходимости принятия мер предосторожности для граждан стран Евросоюза на Украине.

Ранее МИД Украины назвал решение Госдепа США об отъезде из страны членов семей дипломатов и добровольном выезде части сотрудников преждевременным.