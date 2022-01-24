Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Нет даже минимальной необходимости»: в ЕС оценили возможность эвакуации дипломатов из Украины

Анна Касаткина
20:32 24.01.2022
Решение принято после переговоров глав МИД Евросоюза в госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Нет даже минимальной необходимости»: в ЕС оценили возможность эвакуации дипломатов из Украины
© Фото: Guillaume Périgois, Unsplash
Читайте нас на:

Необходимости в каких-либо мерах по эвакуации дипломатических сотрудников с Украины нет. Об этом по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель.

«Главы МИД сошлись во мнении, что нет даже минимальной необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников из Украины», - сказал он.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главам МИД ЕС, что речь идет не об эвакуации дипломатов с Украины, а о возможности выехать из страны некоторым неключевым сотрудникам по желанию.

Боррель добавил, что по итогам переговоров с Блинкеном он сделал вывод об отсутствии необходимости принятия мер предосторожности для граждан стран Евросоюза на Украине.

Ранее МИД Украины назвал решение Госдепа США об отъезде из страны членов семей дипломатов и добровольном выезде части сотрудников преждевременным.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:50 В стране и мире
Столтенберг заявил о возможности расширения присутствия НАТО в Восточной Европе
18:14 В стране и мире
Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на международной арене
19:17 В стране и мире
Видео
Мифическая угроза: как Украина и НАТО готовятся противостоять «российской агрессии»
18:18 В стране и мире
Видео
Подозреваемую в подстрекательстве к убийству своей семьи в Омске девочку поместили под стражу
12:34 В стране и мире
В НАТО заявили об усилении позиций в Восточной Европе
Популярное
Видео
Прокуратура Подмосковья начала проверку после видео блогера, которая привела домой медведя
Видео
«Туда что, лось придет?»: Рашкин оценил запрет суда на участие в заседаниях ГД РФ
СМИ сообщили о состоянии лица Хлебниковой после лечения ожогов
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Мужчина выжил во время перелета из ЮАР в Нидерланды в отсеке для шасси
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.