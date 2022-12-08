Песков: одна из главных целей СВО - защита людей Донбасса

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Одна из главных целей проведения специальной военной операции - защита людей, живущих на юго-востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимир Путина о присоединении новых территорий.

«Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на юго-востоке Украины, которые живут на Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов. Вот, о чем говорил президент», - заявил Песков.

Он также отметил, что в ходе спецоперации не идет речь о присоединении новых территорий - однако необходимо освободить от оккупации уже присоединенные регионы.

«Об этом (о присоединении к России новых территорий - Прим. ред.) речи не идет. По крайней мере никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить», - заявил Песков.

Ранее президент Путин заявил, что появление в России новых территорий является значимым результатом. Он отметил, что Азовское море теперь стало внутренним для России.