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В Кремле заявили, что речи о присоединении новых территорий к России не идет

Елизавета Потейчук
12:44 08.12.2022
При этом существует задача освободить оккупированные националистами земли, указал официальный представитель Кремля.
В Кремле заявили, что речи о присоединении новых территорий к России не идет
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о присоединении новых территорий к РФ не идет, но при этом стоит цель освободить оккупированные националистами территории на Украине.

«Об этом речи не идет. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий», - сказал журналистам официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков затронул тему рисков терактов в Крыму и Севастополе. По его словам, они существуют, однако в регионах принимаются эффективные меры по противодействию таким инцидентам.

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, а также главами Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким о вступлении новых территорий в состав РФ.

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