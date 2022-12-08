В стране и мире В Кремле сообщили о завершении подготовки ответных мер на введение Западом потолка цен на нефть Тимур Шерзад На вопрос журналистов о подготовке Россией ответных мер ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва завершает подготовку ответа на введение Западом потолка цен на нефть из РФ. «Подготовку завершаем», - отметил Песков на соответствующий вопрос журналистов. Ранее в МИД РФ заявили, что Соединенные Штаты планируют подогревать конфликт на Украине минимум до конца 2025 года. Также сообщается, что ФСБ в Крыму пресекла деятельность двух граждан России, шпионивших для СБУ. Экспертное мнение и аналитика