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В Кремле сообщили о завершении подготовки ответных мер на введение Западом потолка цен на нефть

Тимур Шерзад
12:43 08.12.2022
На вопрос журналистов о подготовке Россией ответных мер ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле сообщили о завершении подготовки ответных мер на введение Западом потолка цен на нефть
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва завершает подготовку ответа на введение Западом потолка цен на нефть из РФ. 

«Подготовку завершаем», - отметил Песков на соответствующий вопрос журналистов. 

Ранее в МИД РФ заявили, что Соединенные Штаты планируют подогревать конфликт на Украине минимум до конца 2025 года.

Также сообщается, что ФСБ в Крыму пресекла деятельность двух граждан России, шпионивших для СБУ.

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