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Захарова: США планируют подогревать конфликт на Украине минимум до конца 2025 года

Елизавета Потейчук
12:29 08.12.2022
Дипломат подчеркнула, что в американских СМИ смакуются детали коррупционного марафона «Белый дом - Киев - Белый дом».
Захарова: США планируют подогревать конфликт на Украине минимум до конца 2025 года
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что США планируют подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года. Такой вывод она сделала, исходя из документов Вашингтона о поставках вооружений, которые не скрываются.

«Вашингтон планирует подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года - это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают», - сказала дипломат на брифинге.

В американских СМИ смакуются детали коррупционного марафона «Белый дом - Киев - Белый дом», говорит Захарова. И это как раз объясняет стремление администрации президента США добиться от конгресса включения в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Украине в 37 миллиардов долларов, считает дипломат.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва отвергает резолюцию комитета сената США о признании «геноцидом» действий РФ на Украине.

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