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ФСБ в Крыму пресекла деятельность двух граждан РФ, шпионивших для СБУ

Алексей Курильченко
10:04 08.12.2022
Подозреваемые, по данным следствия, передавали украинским спецслужбам данные об объектах Минобороны и ФСБ.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли в Севастополе деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в шпионаже в интересах Службы безопасности Украины. По данным следствия, один из задержанных после начала специальной военной операции передавал СБУ данные о расположении объектов Министерства обороны РФ.

«Кроме того, данный гражданин летом привлек к противоправной деятельности еще одного жителя Севастополя, который собирал и передавал СБУ данные об объектах ФСБ России. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Государственная измена"», - сообщили в службе.

Ранее в Подмосковье сотрудники ФТС совместными усилиями с ФСБ ликвидировали банду, ввозившую наркотики из Европы через Украину. Как уточняется, у задержанных было изъято свыше 80 килограммов гашиша на 200 миллионов рублей.

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