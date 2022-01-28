Россия не позволит Западу грубо игнорировать свои интересы. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если это зависит от России, войны не будет. Но и грубо наступать на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», - сказал министр в беседе с радио Sputnik, отвечая на вопрос о том, будет ли война в контексте предложений Москвы по гарантиям безопасности и ответа Запада на них.

В конце прошлого года РФ опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Кремль, в частности, потребовал от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в странах бывшего СССР. Помимо этого, в предложениях имеется пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у российских границ и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

В среду, 26 января, США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Как сообщил Сергей Лавров, в этих ответах есть «рациональные зерна».