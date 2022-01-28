Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров: если это зависит от России, войны не будет

Роман Захаров
11:16 28.01.2022
Глава МИД РФ ответил на вопрос, будет ли война в контексте предложений Москвы по гарантиям безопасности и ответа Запада на них. 
Лавров: если это зависит от России, войны не будет
© Фото: МИД РФ
Читайте нас на:

Россия не позволит Западу грубо игнорировать свои интересы. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если это зависит от России, войны не будет. Но и грубо наступать на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», - сказал министр в беседе с радио Sputnik, отвечая на вопрос о том, будет ли война в контексте предложений Москвы по гарантиям безопасности и ответа Запада на них. 

В конце прошлого года РФ опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Кремль, в частности, потребовал от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в странах бывшего СССР. Помимо этого, в предложениях имеется пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у российских границ и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

В среду, 26 января, США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Как сообщил Сергей Лавров, в этих ответах есть «рациональные зерна».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:16 В стране и мире
Лавров: если это зависит от России, войны не будет
10:14 В стране и мире
СМИ сообщили, что международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
09:13 В стране и мире
Видео
МВД Киргизии возбудило дело по статье «Преступление против мира» после стрельбы на границе с Таджикистаном
07:19 В стране и мире
СМИ стало известно о планах Минтруда объединить ПФР и ФСС
06:45 Армия
Видео
Огонь по воздушным и морским целям: как прошли учения Черноморского флота
Популярное
Нуланд пошутила, что по «Северному потоку - 2» можно было бы прокачивать водку вместо газа
Видео
Легендарная «полуторка»: какую роль сыграл грузовик ГАЗ-АА в Победе в Великой Отечественной войне
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Видео
«Не стал ждать и пополз в воду»: питерский полицейский рассказал, как спас девочку из полыньи
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.