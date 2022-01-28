Лавров: если это зависит от России, войны не будет
Россия не позволит Западу грубо игнорировать свои интересы. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Если это зависит от России, войны не будет. Но и грубо наступать на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», - сказал министр в беседе с радио Sputnik, отвечая на вопрос о том, будет ли война в контексте предложений Москвы по гарантиям безопасности и ответа Запада на них.
В конце прошлого года РФ опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Кремль, в частности, потребовал от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в странах бывшего СССР. Помимо этого, в предложениях имеется пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у российских границ и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В среду, 26 января, США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Как сообщил Сергей Лавров, в этих ответах есть «рациональные зерна».