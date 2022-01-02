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Сокращенным на работе россиянам разрешили досрочно выйти на пенсию

Виктория Ивашечкина
08:12 02.01.2022
Обязательными условиями для раннего выхода на пенсию станут сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника.
Сокращенным на работе россиянам разрешили досрочно выйти на пенсию
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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С 1 января 2022 года россияне, которые были уволены из-за сокращений, смогут выйти на пенсию досрочно. Об этом сказано в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он вступил в силу с этого года. 

Обязательные условия для более раннего выхода на пенсию - это сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника, то есть 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии в России с 1 января 2022 года были проиндексированы на 5,9%. Такое повышение размера выплат заложено в бюджет Пенсионного фонда России на 2022-2024 годы.

Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 6,4 тысячи рублей. Помимо этого, начиная с 1 апреля 2022 года увеличатся и социальные пенсии: их проиндексируют на 7,7%.

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