Сокращенным на работе россиянам разрешили досрочно выйти на пенсию

С 1 января 2022 года россияне, которые были уволены из-за сокращений, смогут выйти на пенсию досрочно. Об этом сказано в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он вступил в силу с этого года.

Обязательные условия для более раннего выхода на пенсию - это сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника, то есть 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии в России с 1 января 2022 года были проиндексированы на 5,9%. Такое повышение размера выплат заложено в бюджет Пенсионного фонда России на 2022-2024 годы.

Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 6,4 тысячи рублей. Помимо этого, начиная с 1 апреля 2022 года увеличатся и социальные пенсии: их проиндексируют на 7,7%.