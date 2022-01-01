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Страховые пенсии в России с 1 января проиндексировали на 5,9%

Роман Захаров
15:23 01.01.2022
Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 6,4 тысячи рублей.
Страховые пенсии в России с 1 января проиндексировали на 5,9%
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Страховые пенсии в России с 1 января 2022 года были проиндексированы на 5,9%. Такое повышение размера выплат заложено в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022-2024 годы.

Теперь сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 6,4 тысячи рублей. Помимо этого, начиная с 1 апреля увеличатся и социальные пенсии: их проиндексируют на 7,7%.

С начала 2022 года подать заявление на выплату вышеуказанной пенсии смогут женщины с 56,5 лет и мужчины с 61,5 года.

Кроме того, с 1 января текущего года вступили в силу новые правила выплаты пенсии. Данные изменения защитят пенсионеров-банкротов от удержания выплат. Также автоматически будут назначаться пенсионные выплаты по инвалидности и соцдоплаты.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года минимальная пенсия неработающих пенсионеров повышается в Москве до 21 193 рублей в месяц.

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