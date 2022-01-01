Страховые пенсии в России с 1 января проиндексировали на 5,9%

Страховые пенсии в России с 1 января 2022 года были проиндексированы на 5,9%. Такое повышение размера выплат заложено в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022-2024 годы.

Теперь сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 6,4 тысячи рублей. Помимо этого, начиная с 1 апреля увеличатся и социальные пенсии: их проиндексируют на 7,7%.

С начала 2022 года подать заявление на выплату вышеуказанной пенсии смогут женщины с 56,5 лет и мужчины с 61,5 года.

Кроме того, с 1 января текущего года вступили в силу новые правила выплаты пенсии. Данные изменения защитят пенсионеров-банкротов от удержания выплат. Также автоматически будут назначаться пенсионные выплаты по инвалидности и соцдоплаты.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года минимальная пенсия неработающих пенсионеров повышается в Москве до 21 193 рублей в месяц.