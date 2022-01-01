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В Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеров

Виктория Ивашечкина
09:00 01.01.2022
Теперь сумма минимальной пенсии для этой категории граждан составит 21 193 рубля.
В Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеров
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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С 1 января 2022 года минимальная пенсия неработающих пенсионеров повышается в Москве до 21 193 рублей в месяц.

Несколькими днями ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об индексации на 4,8% городской доплаты к пенсии и социальных выплат москвичам.

Таким образом, теперь сумма минимальной пенсии неработающих пенсионеров составит 21 193 рубля. Доплату получают 2,1 миллиона москвичей. В столице в последний раз пенсии повышали в январе 2021 года - на 3,7%, с 19 500 до 20 222 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Пенсионный фонд России расширит меры социальной поддержки граждан.

Подчеркивалось, что меры дополнят теми, которые в настоящее время назначают органы социальной защиты и Федеральная служба по труду и занятости. ПФР начнет самостоятельно запрашивать необходимые сведения в профильных ведомствах для начисления выплат.

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