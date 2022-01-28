«Близкий нам народ хотели направить в другое русло»: Медведев оценил уроки Казахстана

Произошедшие ранее в Казахстане массовые беспорядки являются серьезным уроком. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отметив, что случившееся относится к вопросу региональной безопасности, который нельзя недооценивать.

«Уроки здесь серьезные. И безусловно, это фактор, который имеет не только внутриказахстанское значение, это очевидно, но это и вопрос региональной безопасности. Это мы не можем недооценивать, поскольку речь идет о близком нам партнере, союзнике, участнике Евразийского союза, о члене ОДКБ, просто близком нам народе, который таким образом попытались направить в другое русло», - приводит РИА Новости его слова.

Медведев при этом подчеркнул, что подобные вещи отражаются на общей безопасности в регионе.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Изначально жители городов Жанаозен и Актау на западе страны вышли на митинги против двукратного роста цен на газ. Вскоре протестные акции распространились и на другие города. Демонстрации в итоге переросли в беспорядки: начались мародерство, нападения на госучреждения, похищения оружия из специализированных магазинов. В ответ местные власти ввели режим ЧП по всей стране и начали контртеррористическую операцию.

По данным ООН, в ходе погромов в Казахстане были ранены около тысячи человек. Как, в свою очередь, информирует Генпрокуратура страны, в результате беспорядков пострадали 4 578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов.