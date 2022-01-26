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В Алма-Ате введен режим антитеррористической операции

Роман Захаров
08:28 26.01.2022
В ходе спецоперации были задержаны несколько человек, подозреваемых в нападении на госорганы.
В Алма-Ате введен режим антитеррористической операции
© Фото: Василий Крестьянинов, РИА Новости
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В одном из районов казахстанской Алма-Аты введен режим антитеррористической операции. Об этом информирует местный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

В результате работы силовиков к настоящему моменту были задержаны пять человек, которые могут иметь отношение к нападению на госорганы.

«Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает o введении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района города Алма-Аты в период с 00.00 часов 26 января (21.00 мск 25 января - прим. ред.) до 00.00 часов 27 января (21.00 мск 26 января - прим. ред.). В ходе проведенных антитеррористических мероприятий задержаны пятеро лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших с 4 по 6 января в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты города Алма-Аты», - информирует оперштаб. 

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Изначально жители городов Жанаозен и Актау на западе страны вышли на митинги против двукратного роста цен на газ. Вскоре протестные акции распространились и на другие города, в том числе на Алма-Ату. Однако демонстрации переросли в беспорядки: начались мародерство, нападения на госучреждения, похищения оружия из специализированных магазинов. В ответ на это местные власти ввели режим ЧП по всей стране и начали контртеррористическую операцию.

По информации ООН, в ходе погромов в Казахстане были ранены около одной тысячи человек. Как, в свою очередь, сообщает Генеральная прокуратура страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов.

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