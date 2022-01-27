Ученый спрогнозировал сроки спада заболеваемости коронавирусом в России

Заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад ближе к концу февраля. Так считает заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

Свои выводы ученый сделал на основе математической модели CIR, разработанной совместно с его коллегами. По этим данным, в середине второй декады февраля число выявленных случаев в сутки может достичь 120 тысяч.

«Рост заболеваемости в России с учетом влияния штамма "омикрон", по аналогии с Европой, может продолжаться и после 15 февраля, а пойдет на спад ближе к концу февраля», - сказал Захаров РИА Новости.

В России накануне вновь был обновлен рекорд по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки этот диагноз поставили 74 692 пациентам.

Ранее пожилым россиянам, которые не сделали прививку, посоветовали соблюдать режим самоизоляции ради собственной безопасности.