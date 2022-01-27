Инфекционист дал совет пожилым россиянам без прививки
Пожилым россиянам, которые не сделали прививку, стоит соблюдать режим самоизоляции ради собственной безопасности. Такую рекомендацию дал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.
Как отметил эксперт в беседе с РИА Новости, болезнь после заражения омикрон-штаммом может протекать довольно тяжело. Особенно это касается людей, которые по каким-либо причинам не сделали прививку. Человек старше шестидесяти без прививки сильно рискует, появляясь в общественных местах.
Инфекционист также напомнил о необходимости соблюдать масочный режим. Чуланов порекомендовал отдать предпочтение респираторам – они имеют более высокую степень защиты, чем медицинские маски.
Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что введение в Москве новых антиковидных ограничений возможно, но будет зависеть от ситуации с заболеваемостью. Она отметила, что с COVID-19 идет борьба уже два года, а потому выработаны определенные правила введения достаточно жестких ограничений.