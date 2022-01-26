В России обновлен антирекорд по суточному приросту больных COVID-19

В России обновлен антирекорд по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки этот диагноз поставили 74 692 пациентам.

«Выявлено 74 692 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 657 человек», - говорится в сообщении оперштаба.

Прошлый антирекорд был зафиксирован накануне, когда врачи выявили 67 809 инфицированных. По числу зараженных лидируют Москва (19 856), Санкт-Петербург (10 581) и Московская область (6 709). Между тем количество госпитализированных (более 12,2 тысячи) продолжает снижаться. Суточные показатели упали на 4,8% в сравнении с предыдущим днем.

Ранее специалисты сообщили, что ковид стремительно «молодеет». Новый омикрон-штамм все чаще выявляют у детей и студентов. Несмотря на то что рост заболеваемости носит взрывной характер, отмечают инфекционисты, число госпитализаций остается на прежнем уровне. Это говорит о том, что новый штамм не так опасен для человеческого организма, как его предшественник «дельта». Тем не менее врачи не советуют испытывать судьбу и призывают вакцинироваться.