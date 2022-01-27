СМИ: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Этот пуск стал шестым с начала 2022 года. В последний раз Северная Корея осуществляла запуск двух крылатых ракет в сторону Японского моря 25 января.
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Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Этот пуск стал шестым с начала 2022 года. В последний раз Северная Корея осуществляла запуск двух крылатых ракет в сторону Японского моря 25 января.
Двенадцатого января официальный Пхеньян подтвердил успешный пуск гиперзвуковой ракеты. На испытаниях перспективного вида вооружений присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Ракета якобы преодолела тысячу километров и поразила выбранную цель.