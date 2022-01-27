В стране и мире СМИ: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря Иван Линдеманн Этот пуск стал шестым с начала 2022 года. В последний раз Северная Корея осуществляла запуск двух крылатых ракет в сторону Японского моря 25 января. © Фото: U.S. Air Force ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Этот пуск стал шестым с начала 2022 года. В последний раз Северная Корея осуществляла запуск двух крылатых ракет в сторону Японского моря 25 января. Двенадцатого января официальный Пхеньян подтвердил успешный пуск гиперзвуковой ракеты. На испытаниях перспективного вида вооружений присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Ракета якобы преодолела тысячу километров и поразила выбранную цель. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика