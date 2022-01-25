СМИ: КНДР запустила две неизвестные ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила две неизвестных ранее крылатых ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на источники среди военных.

Пуски были зафиксированы южнокорейской стороной, в настоящий момент проводится анализ и рассчитывается траектория полета ракет.

В наступившем году официальный Пхеньян провел уже четыре испытательных пуска, включая запуск якобы гиперзвуковых ракет, тактических боеприпасов и ракет малой дальности.