Армия Армия Армия

В госпитале Бурденко объяснили, как работает метод «выращивания» конечностей при помощи 3D-моделирования

06:10 19.11.2022
Разработанный военными врачами способ является уникальным.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
Читайте нас на:

Российские военные врачи теперь могут полностью восстанавливать поврежденные конечности пациентов, которые получили тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения. Уникальные операции уже делают в госпитале имени Н. Н. Бурденко Минобороны России. О новой методике использования 3D-моделирования рассказал заместитель начальника лечебного учреждения по научно-исследовательской работе, заместитель главного травматолога МО РФ Леонид Брижань.

По его словам, разработанный способ является уникальным. Такие операции при огнестрельных ранениях делают только специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

«Сейчас огнестрельные ранения конечностей являются настолько тяжелыми, что приводят к отсутствию у раненых целых сегментов конечностей, таких как костная и мышечная ткань, в месте попадания пуль или осколков. В результате операции фактически происходит воссоздание кости в так называемом «футляре» из титана, идеально повторяющем отсутствующий фрагмент», - говорит Леонид Брижань.

Благодаря новой разработке можно создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный кастомизированный имплантат. Он полностью соответствует по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего. Имплантат устанавливается в область дефекта, после чего заполняется элементами костных тканей специально выращенных с использованием стволовых клеток раненого с последующим дополнением мышечных тканей и фрагментов с тела самого пациента.

Ранее «Звезда» рассказывала, что в госпитале уже активно используют новую методику. Первый пациент, которому сделали данную операцию, в кратчайшие сроки полностью восстановился и по собственному желанию вновь отправился на спецоперацию. У пострадавшего в результате сильного ранения была утрачена значительная часть большеберцовой кости ноги.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:06 В стране и мире
Спасатели извлеки из-под завалов жилого дома на Сахалине тела трех погибших
07:00 Армия
Видео
«Главное - дождаться»: как расчет ОТРК «Искандер» работает по объектам боевиков в ходе СВО
05:00 Армия
Видео
Военные врачи в госпитале Бурденко разработали и внедрили метод «выращивания» конечностей с помощью 3D-моделей
01:31 Армия
Начальник ракетных войск и артиллерии рассказал, как РСЗО «Торнадо» показали себя в ходе СВО
00:20 Армия
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии
Популярное
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.