В госпитале Бурденко объяснили, как работает метод «выращивания» конечностей при помощи 3D-моделирования

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Российские военные врачи теперь могут полностью восстанавливать поврежденные конечности пациентов, которые получили тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения. Уникальные операции уже делают в госпитале имени Н. Н. Бурденко Минобороны России. О новой методике использования 3D-моделирования рассказал заместитель начальника лечебного учреждения по научно-исследовательской работе, заместитель главного травматолога МО РФ Леонид Брижань.

По его словам, разработанный способ является уникальным. Такие операции при огнестрельных ранениях делают только специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

«Сейчас огнестрельные ранения конечностей являются настолько тяжелыми, что приводят к отсутствию у раненых целых сегментов конечностей, таких как костная и мышечная ткань, в месте попадания пуль или осколков. В результате операции фактически происходит воссоздание кости в так называемом «футляре» из титана, идеально повторяющем отсутствующий фрагмент», - говорит Леонид Брижань.

Благодаря новой разработке можно создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный кастомизированный имплантат. Он полностью соответствует по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего. Имплантат устанавливается в область дефекта, после чего заполняется элементами костных тканей специально выращенных с использованием стволовых клеток раненого с последующим дополнением мышечных тканей и фрагментов с тела самого пациента.

Ранее «Звезда» рассказывала, что в госпитале уже активно используют новую методику. Первый пациент, которому сделали данную операцию, в кратчайшие сроки полностью восстановился и по собственному желанию вновь отправился на спецоперацию. У пострадавшего в результате сильного ранения была утрачена значительная часть большеберцовой кости ноги.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов