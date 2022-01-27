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В NASA заявили о готовности принять российских космонавтов для тренировок

Игнат Далакян
23:14 27.01.2022
Астронавты меняются центрами подготовки перед полетом на МКС для изучения сегментов станции своих коллег из других стран.
В NASA заявили о готовности принять российских космонавтов для тренировок
© Фото: Marc Rasmus, imagebroker.com, Globallookpress
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Представитель национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщил, что они рады принять российских космонавтов для тренировок в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (Техас).

«NASA с нетерпением ждет возможности принять космонавтов из числа наших международных партнеров для участия в запланированных тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона», - передает ТАСС заявление представителя NASA.

До этого заявления возникли сложности в выдаче американской визы российскому космонавту Николаю Чубу. В Роскосмосе сообщили, что виза россиянину нужна для первой пятинедельной сессии, чтобы ознакомиться с американским сегментом МКС.

24 января в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что Николай Чуб все же получил американскую визу. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин также отметил, что визу выдали и единственной женщине в отряде космонавтов Анне Кикиной.

Обычно перед полетом российские космонавты тренируются в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, где изучают американский сегмент МКС, в то время как астронавты из других стран - в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке.

Николай Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которого запланирован в сентябре 2020 года на корабле «Союз МС-22». А также он является членом основного экипажа экспедиции МКС-69, полет которой должен состоится весной следующего года.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что они работают над проектом железнодорожной платформы для запуска ракет. По его словам, с подобных платформ возможно будет запускать сверхлегкие и легкие ракеты.

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