Рогозин запросит позицию NASA по факту отказа выдачи визы российскому космонавту

Глава корпорации «Роскомос» Дмитрий Рогозин намерен запросить у NASA позицию по факту инцидента с отказом выдачи визы США российскому космонавту Николаю Чубу. Об этом Рогозин написал в соцсетях.

«А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту», - написал Рогозин в Twitter.

Как сообщает РИА Новости Чубу без объяснения причин отказали в американской визе. Полет космонавта на МКС запланирован на 2023 год.

Ране Рогозин назвал необоснованными беспокойства партнеров из NASA из-за утечки воздуха на МКС в промежуточной камере служебного модуля «Звезда». Неисправность обнаружили российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров.