В Роскосмосе работают над проектом железнодорожной платформы для запуска ракет

Корпорация «Роскосмос» поставила перед специалистами своих организаций задачу заняться разработкой проекта железнодорожной платформы для запуска ракет. Об этом рассказал генеральный директор компании Дмитрий Рогозин.

По его словам, с подобных платформ возможно будет запускать сверхлегкие и легкие ракеты. В частности работой над проектом займутся инженеры и архитекторы НИИ стартовых комплексов имени В.П. Бармина.

«Уже звучат интересные предложения», - цитирует Рогозина издание «Русский космос».

Ранее в Институте космических исследований РАН рассказали о ряде российских космических программ, запланированных на 2022 год. Среди них были названы запуски аппарата «ЭкзоМарс», посадочного аппарата «Луна-25», а также конструирование первых летных образцов спутников группировки «Сфера».