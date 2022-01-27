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Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года

21:35 27.01.2022
Беспилотники будут выпускаться полностью на новом заводе, параллельно с изготовлением опытных образцов идет подготовка серийного производства, рассказал гендиретор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
© Фото: Кирилл Калинников РИА Новости
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Новый российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сириус» выполнит первый полет в мае 2022 года. Об этом сообщил министру обороны РФ Сергею Шойгу гендиректор разрабатывающей беспилотник компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

По словам Богатикова, полностью завершен выпуск рабочей конструкторской документации, ведется изготовление летных образцов.

«Первый полет совершаем в мае месяце этого года. Заканчиваем летные испытания в конце этого года», - сказал Богатиков в ходе инспекции Шойгу построенного «Кронштадтом» в Дубне первого специализированного завода по производству крупноразмерных БПЛА.

Беспилотники будут выпускаться полностью на новом заводе, параллельно с изготовлением опытных образцов идет подготовка серийного производства, отметил гендиректор компании.

Как доложил Шойгу главком ВКС Сергей Суровикин, серийные поставки «Сириусов» в войска начнутся в 2023 году.

Новый ударный БПЛА «Сириус» (ОКР - "Иноходец-РУ") представляет собой дальнейшее развитие дронов «Орион», оснащен двумя двигателями, имеет увеличенную взлетную массу.

На спецзаводе Шойгу также представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью. Блок спутниковой связи позволяет существенно увеличить дальность применения аппарата, так как он сможет действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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