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Шойгу представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью

19:15 27.01.2022
Блок спутниковой связи позволяет существенно увеличить дальность применение аппарата.
Шойгу представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью
© Фото: ТРК "Звезда"
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Министру обороны РФ Сергею Шойгу на спецзаводе в подмосковной Дубне представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

Сегодня, 27 января, Шойгу проинспектировал первый российский специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников и проверил его производство.

«Министру обороны представителями компании "Кронштадт" был представлен первый лентый образец разведывательно-ударного беспилотника "Орион" с антенной спутниковой связи», - рассказали в ведомстве.

Блок спутниковой связи позволяет существенно увеличить дальность применение аппарата, так как он сможет действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.

В Минобороны добавили, что в рамках перспективных программ компании «Кронштадта» главе оборонного ведомства доложили о законтрактованном министерством новом беспилотном комплексе «Сириус», БПЛА радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД», скоростном ударном беспилотнике «Гром».

С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Материал подготовили Анна Назайкина и Аркадий Украинский

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