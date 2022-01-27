Шойгу представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью

Министру обороны РФ Сергею Шойгу на спецзаводе в подмосковной Дубне представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

Сегодня, 27 января, Шойгу проинспектировал первый российский специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников и проверил его производство.

«Министру обороны представителями компании "Кронштадт" был представлен первый лентый образец разведывательно-ударного беспилотника "Орион" с антенной спутниковой связи», - рассказали в ведомстве.

Блок спутниковой связи позволяет существенно увеличить дальность применение аппарата, так как он сможет действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.

В Минобороны добавили, что в рамках перспективных программ компании «Кронштадта» главе оборонного ведомства доложили о законтрактованном министерством новом беспилотном комплексе «Сириус», БПЛА радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД», скоростном ударном беспилотнике «Гром».

С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Материал подготовили Анна Назайкина и Аркадий Украинский