Шойгу проверил производство первого в РФ спецзавода дронов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил производство первого в России специализированного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов в подмосковной Дубне.

Строительство предприятия завершилось в декабре минувшего года. Ежегодно там планируют производить десятки беспилотников отечественной линейки, в том числе «Орионы», «Сириусы», «Гелиосы», «Громы», а также беспилотные вертолеты.

Главе оборонного ведомства продемонстрировали новые мощности и рассказали об этапах процесса производства. Сергей Шойгу поинтересовался у главы предприятия рабочими кадрами и условиями труда.

Центр создан на базе цехов компании «Кронштадт», глава оборонного ведомства также проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих