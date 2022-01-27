Шойгу проверил производство первого в РФ спецзавода дронов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил производство первого в России специализированного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов в подмосковной Дубне.
Строительство предприятия завершилось в декабре минувшего года. Ежегодно там планируют производить десятки беспилотников отечественной линейки, в том числе «Орионы», «Сириусы», «Гелиосы», «Громы», а также беспилотные вертолеты.
Главе оборонного ведомства продемонстрировали новые мощности и рассказали об этапах процесса производства. Сергей Шойгу поинтересовался у главы предприятия рабочими кадрами и условиями труда.
Центр создан на базе цехов компании «Кронштадт», глава оборонного ведомства также проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих