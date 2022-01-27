Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт назвала неочевидную причину ухудшения состояния после прививки от COVID

Анна Касаткина
18:59 27.01.2022
Психолог Алиса Метелина посоветовала обратить внимание на свое настроение перед прививкой.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Nataliya Vaitkevich, Pexels
Читайте нас на:

Слабость, головная боль и общее ухудшение самочувствия после прививки от коронавируса могут появиться просто из-за того, что человек враждебно настроен к вакцинации. О необычном эффекте в беседе со «Звездой» рассказала психолог Алиса Метелина.

По словам специалиста, ноцебо - это «злой брат-близнец» эффекта плацебо. Он проявляется, когда человеку дают какой-либо препарат или делают прививку, но пациент при этом уверен, что это средство ему навредит.

«Те люди, которым вместо того, чтобы делать саму прививку, предположим, вкалывают обычный физраствор, чувствуют вдруг внезапно слабость, головную боль, ухудшение самочувствия. Хотя по большому счету никто никакого действия на этих людей не оказывал. Это как раз связано с тем, что наш мозг посылает нам сигнал о том, что нам не очень хорошо, и если есть какие-то страхи, какая-то тревожность, выжидание той же самой прививки, мы можем действительно почувствовать себя плохо», - рассказала Метелина.

Она добавила, что подобный эффект наблюдался при испытаниях прививок от коронавируса - часть людей получала физраствор, часть - реальный препарат. При этом ухудшение состояния и головную боль почувствовали 76% «привитых» первой дозой физраствора, во время введения второго компонента жалобы на плохое самочувствие наблюдались у 56%.

«Безусловно, побочные эффекты у прививки есть, их нельзя ни в коем случае ни замалчивать, ни отменять, но в то же время нужно понимать, как много зависит от вашего внутреннего настроя и что вы можете прописать в свое подсознание и с каким настроением вы идете на ту же самую прививку», - заключила психолог.

Ранее врач оценил заявления «находящихся в плену заблуждений» противников вакцинации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:15 ОПК
Шойгу представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью
18:51 В стране и мире
В Киргизии проверяют информацию о перестрелке на границе с Таджикистаном
17:19 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что ЕС не способен признать ответственность за ситуацию на Украине
16:41 В стране и мире
Расстрелявший сослуживцев на Украине срочник сам раскрыл детали преступления
15:49 Армия
Видео
Опубликованы кадры бомбометания Су-30СМ и Су-24М на учениях под Калининградом
Популярное
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
ФСБ рассекретила документы об убийствах фашистами мирных жителей в Молдавии
СМИ раскрыли новые подробности деятельности биолабораторий США на Украине и в Грузии
Минздрав дал рекомендации по лечению легких и бессимптомных форм коронавируса
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.