Эксперт назвала неочевидную причину ухудшения состояния после прививки от COVID

Слабость, головная боль и общее ухудшение самочувствия после прививки от коронавируса могут появиться просто из-за того, что человек враждебно настроен к вакцинации. О необычном эффекте в беседе со «Звездой» рассказала психолог Алиса Метелина.

По словам специалиста, ноцебо - это «злой брат-близнец» эффекта плацебо. Он проявляется, когда человеку дают какой-либо препарат или делают прививку, но пациент при этом уверен, что это средство ему навредит.

«Те люди, которым вместо того, чтобы делать саму прививку, предположим, вкалывают обычный физраствор, чувствуют вдруг внезапно слабость, головную боль, ухудшение самочувствия. Хотя по большому счету никто никакого действия на этих людей не оказывал. Это как раз связано с тем, что наш мозг посылает нам сигнал о том, что нам не очень хорошо, и если есть какие-то страхи, какая-то тревожность, выжидание той же самой прививки, мы можем действительно почувствовать себя плохо», - рассказала Метелина.

Она добавила, что подобный эффект наблюдался при испытаниях прививок от коронавируса - часть людей получала физраствор, часть - реальный препарат. При этом ухудшение состояния и головную боль почувствовали 76% «привитых» первой дозой физраствора, во время введения второго компонента жалобы на плохое самочувствие наблюдались у 56%.

«Безусловно, побочные эффекты у прививки есть, их нельзя ни в коем случае ни замалчивать, ни отменять, но в то же время нужно понимать, как много зависит от вашего внутреннего настроя и что вы можете прописать в свое подсознание и с каким настроением вы идете на ту же самую прививку», - заключила психолог.

Ранее врач оценил заявления «находящихся в плену заблуждений» противников вакцинации.