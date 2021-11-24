Врач оценил заявления «находящихся в плену заблуждений» противников вакцинации

В свободном доступе в интернете люди публикуют довольно много непроверенной «фейковой» информации, которой некоторые наивные читатели определенных сайтов почему-то склонны верить, вместо того, чтобы прислушиваться к авторитетным профессионалам и специалистам. Такой вывод в комментарии «Звезде» сделал главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина, доктор медицинских наук Денис Гусев.

«К сожалению, многих наших граждан эта ложная информация сбивает с толку. Пока они находятся в плену своих заблуждений, их, скажем так, нельзя отнести к разряду убежденных антиваксеров. Они просто для себя еще не решили, будут ли они вакцинироваться. Однако часто получается, что пока человек думал о необходимости делать прививку, он уже успел заболеть. И только постфактум понимает, что укол нужно было сделать гораздо раньше, и он был не прав, так как заболевание привело к очень тяжелым последствиям. К сожалению, вот так устроен человек - пока он на себе не испытает всю проблему полностью, он этого не поймет», - заявил медицинский специалист.

Как охарактеризовал эксперт, эпидемия - фактически та же война. И единственное оружие против нее - это вакцина. Поэтому было бы глупо сидеть и рассуждать о том, нужно ли его применять, когда вирус фактически уже в нашем доме, изучая и рассуждая на тему последствий укола.

«Сейчас не время рассуждать об этом. Если наш регулятор принял вакцину к использованию, как и зарубежные, значит, нужно ее нужно и можно использовать. Значит, нужно действовать», - отметил главный врач Боткинской больницы.

Ситуация с эпидемией COVID-19 в России, напомнил Денис Гусев, остается довольно напряженной, даже несмотря на количественное снижение госпитализаций. Поэтому необходимо обязательно вакцинироваться для того, чтобы создать тот уровень протективного иммунитета, который позволит сформировать безопасный порог, который необходим для создания коллективного иммунитета.

Сегодня российские врачи обратились в открытом письме к противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, среди которых ряд известных людей - политиков и общественных деятелей. Они предложили лично посетить «красные зоны» лечебных учреждений и своими глазами увидеть тяжелых пациентов с COVID-19.