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Путин: доктрина прав человека используется для оправдания доминирования Запада в идеологии

Тимур Шерзад
16:42 07.12.2022
Также президент России подчеркнул циничную ангажированность многих ранее авторитетных правозащитных международных организаций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин констатировал, что международная доктрина прав человека используется для оправдания идеологического доминирования Запада. 

«Мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансового-экономического и идеологического доминирования», - заявил он на встрече с членами Совета по правам человека. 

Путин заметил, что российский Совет по правам человека, учитывая циничную ангажированность многих ранее авторитетных правозащитных международных организаций, мог бы стать эффективной международной площадкой, где обсуждалась бы тематика прав человека и их защиты. 

Также Владимир Путин сообщил о завершении работы правозащитников над концепцией по защите прав человека в цифровом пространстве.

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