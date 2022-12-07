Путин заявил, что 150 тысяч мобилизованных находятся в зоне проведения спецоперации
Из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Глава государства также подчеркнул, что в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла.
«Сто пятьдесят тысяч находятся в зоне проведения спецоперации, то есть половина, в войсках, в группировке находятся. Из этих 150 тысяч, находящихся в группировке, половина только, это 77 тысяч, находятся непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых- третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции», - сказал он.
Еще 150 тысяч мобилизованных находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны РФ, добавил президент.
Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Утром 21 сентября президент вновь выступил с обращением к россиянам, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов