Священника УПЦ в ЛНР приговорили к 12 годам лишения свободы

Настоятель храма УПЦ был задержан в апреле текущего года, «на основании собранных доказательств суд назначил ему наказание - 12 лет лишения свободы».

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Священник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Луганской области приговорен к 12 годам заключения. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Как уточняют в СБУ, подсудимым стал настоятель храма УПЦ в Лисичанске. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 7 ст. 111-1 УК Украины «Оказание вооруженным формированиям страны-агрессора содействия в ведении боевых действий против ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц».

«Он передавал информацию о боевых позициях украинских войск на территории города, а также в районе Северодонецка», - сообщает СБУ в Telegram-канале.

Настоятель храма УПЦ был задержан в апреле текущего года, «на основании собранных доказательств суд назначил ему наказание - 12 лет лишения свободы».

Кроме того, отмечается, что Служба безопасности Украины разыскивает еще одного священника УПЦ из Луганска по делу о госизмене.

Ранее СБУ проводила проверки на объектах канонической Украинской православной церкви в Полтавской области. Служба безопасности Украины осматривала территорию объектов для «нахождения лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности во вред государственному суверенитету Украины, и нахождения предметов, запрещенных к обороту».

До этого СБУ обнародовала «черный список» представителей Украинской православной церкви, которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны. Данный список был утвержден украинским президентом Владимиром Зеленским.